Гройсман назвал приоритеты Украины в сотрудничестве с Хорватией

Глава украинского правительства встретится с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, председателем Хорватского Сабора Горданом Яндроковичем, президентом страны Грабар-Китаровичем. Гройсман также примет участие в работе Украинско-Хорватского бизнес-форума.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, Гройсман на своей страничке в Facebook назвал приоритеты Украины в сотрудничестве с Хорватией. По его мнению, во время своего двухдневного визита и участия в работе Украинско-Хорватского бизнес-форума украинская делегация значительно расширит сферы сотрудничества и в основном речь пойдет от экономическом взаимодействии и привлечении новых инвестиций в Украину. Кроме того, по словам Гройсмана, хорватская компания за 786 миллионов евро выполнит работы по бурению на газовых месторождениях в Полтавской области.

Сумма сделки, заключенной через систему Prozorro, на 20% ниже ожидаемой стоимости. И это лишь один из многих аспектов взаимовыгодного сотрудничества наших стран, - пояснил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, официальная делегация Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом 12-13 июня находится с рабочим визитом в Республике Хорватия.