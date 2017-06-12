Доллар в обменнике понизился до 26,16 гривен

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,16 гривен, а евро можно купить по 29,41 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-25,96, продажи 26,00-26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8792, продажи - 26,1641 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,85-29,06, продажи - 29,15-29,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8580, продажи - 29,4090 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,215, продажи - 4,628 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 9 июня, наличный доллар понизился на шесть копеек. Наличный евро потерял девять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,18 гривен, а евро можно было купить по 29,45 гривен.