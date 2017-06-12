09:50 12.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила в ПХГ 10,5 млрд куб. м газа

Отбор голубого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 июня увеличился до 9,789 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина накопила в ПХГ 10,5 млрд куб. м газа

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно о 55,66 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

При этом в данных за 10 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,70 млн куб. м, из Польши - 2,92 млн куб. м, из Венгрии - 2,11 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 33%.

В свою очередь на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", объем в хранилищах нашего государства газа ранее составляло примерно 9,39 миллиарда кубометров.


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