Украина накопила в ПХГ 10,5 млрд куб. м газа

Согласно полученным недавно сведениям – в течение суток закачать удалось примерно о 55,66 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

При этом в данных за 10 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,70 млн куб. м, из Польши - 2,92 млн куб. м, из Венгрии - 2,11 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 33%.

В свою очередь на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объем в хранилищах нашего государства газа ранее составляло примерно 9,39 миллиарда кубометров.