В Украине вступил в силу закон, упрощающий получение разрешений на строительство

Он упрощает процедуру получения разрешительной документации в строительстве. При этом документ должен помочь улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство", а также может стать действенным инструментом предотвращения коррупции в отрасли.

Как пояснил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, документ отменяет подходы по получению разрешительных документов в соответствии с категорией сложности объектов строительства и совершенствует порядок оформления разрешительной документации, в том числе, в электронном виде. Это важный шаг в дерегуляции отрасли, - сказал он, добавив, закон поможет снизить коррупционные риски и станет инструментом борьбы с незаконными застройками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 января 2017 Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности (законопроект №4733-1). 8 февраля 2017 закон подписал президент.