В Украине сократился дефицит внешней торговли

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как отмечается, это на 11% ниже дефицита за январь-апрель прошлого года.

Согласно приведенным данным, экспорт товаров за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 2,3% - до 2163000000 долл.

При этом профицит внешней торговли услугами вырос на 34,9% - до 568 млн долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре последних месяца украинское государство экспортировало сыра на 8 млн 491 тыс. долл. К слову, в Республику Молдова - на 2,3 млн долл., в Египет - на 997 тыс. долл., в другие страны - на 985 тыс. долл.