Импорт картофеля в Украине в 5 раз превышает экспорт

Такие данные сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Как отмечается, из Нидерландов было импортировано картофеля на 857 тыс. долл., из Германии - на 604 тыс. долл., из Египта - на 187 тыс. долл.

В свою очередь из других стран импорт картофеля составил по меньшей мере на 365 тыс. долл.

При этом экспорт картофеля из Украины за два месяца 2017 года был поставлен на общую сумму 418 тыс. долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уж экспортировала кукурузы на 1,9 миллиарда долларов. Так. в период с января и по май нынешнего года кукуруза была экспортирована в другие государства примерно в объеме около 12-ти миллионов тонн.