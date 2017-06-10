03:00 10.06.2017 | Экономика | Новости
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Польша и Дания планируют запуск газопровода из Норвегии в страны Центральной Европы

Польша и Дания в ближайшее время планируют запустить газопровод из Норвегии в страны Центральной Европы. 

Польша и Дания планируют запуск газопровода из Норвегии в страны Центральной Европы

Соответствующие данные передает "Польское радио".

Как отмечается, власти польського государства создадут меморандум с Данией в деле строительства газопровода Baltic Pipe.

По словам премьер-министра Польши, Baltic Pipe является ключевой инвестицией для энергетической безопасности Польши.

"Сегодня переломный день в реализации этого проекта", - подчеркнула премьер.

Так, Шидло подпишет меморандум с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

В связи с этим, Baltic Pipe должен открыть Польши доступ к месторождениям голубого топлива на норвежском шельфе. В свою очередь это позволит польськой стране транспортировать голубое топливо в Центральную Европу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Польша может увеличить количество импортируемого газа в Украину.

 


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