Польша и Дания планируют запуск газопровода из Норвегии в страны Центральной Европы

Соответствующие данные передает "Польское радио".

Как отмечается, власти польського государства создадут меморандум с Данией в деле строительства газопровода Baltic Pipe.

По словам премьер-министра Польши, Baltic Pipe является ключевой инвестицией для энергетической безопасности Польши.

"Сегодня переломный день в реализации этого проекта", - подчеркнула премьер.

Так, Шидло подпишет меморандум с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

В связи с этим, Baltic Pipe должен открыть Польши доступ к месторождениям голубого топлива на норвежском шельфе. В свою очередь это позволит польськой стране транспортировать голубое топливо в Центральную Европу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша может увеличить количество импортируемого газа в Украину.