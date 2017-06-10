Опорные школы получили 200 миллионов гривен

Так, для опорных школ в прошлом году было из бюджета страны выделено около 410-ти миллионов гривен. В целом же финансирование составило около 620-ти миллионов гривен. Эти сведения распространили в рамках часа вопросов к украинскому правительству – их передала Лилия Гриневич.

На данный момент – по ее словам – фиксируют серьезное улучшение условий получения отличного образования в школах, а особенно в старших классах. И это – важно, ведь на данный момент примерно 30-ть процентов детей старшей школы, которые учатся в селах, обучаются в классах. В которых даже количество учеников порой не достигает и десяти.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Херсоне должна была появиться т.н. зеленая школа.