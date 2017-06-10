23:20 10.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Горячая вода и отопление в Украине за год подорожали на 89%

За прошедший месяц тарифы на горячую воду и отопление в Украине выросли на 88,9% по сравнению с маем 2016 года.

Горячая вода и отопление в Украине за год подорожали на 89%

Соответствующие данные были получены из Госстатистики.

Как отмечается, на горячую воду и отопление выросли на 0,3%.

В то же время за год в Украине жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 28,6%, в месячном измерении — на 0,8%.

Также в ведомстве отмечается, что за год в Украине тарифы на электроэнергию выросли на 63,7%. В свою очередь тарифы на природный газ поднялись на 0,9%.

Ксати, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", столичная власть ранее проводила профилактическое промывание сетей в Оболонском районе.


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