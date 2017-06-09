В Украине подорожали овощи и фрукты - Госстат

При этом за первые пять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого цены на продукты питания выросли на 7%. Такие данные в пятницу, 9 июня, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства, больше всего в мае подорожали овощи и фрукты - на 16,7% и 12,8% соответственно. На 2,9-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб.

В то же время существенно, на 13,4% подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% – гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в том числе табачные изделия – на 5,5%, алкогольные напитки – на 0,9%, - подсчитали в Госстате.

В ведомстве также напомнили, что данные рассчитаны без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата в мая текущего года инфляция в Украине выросла до 1,3%. В апреля эта цифра составляла 0,9%.