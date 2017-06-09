В "Приватбанке" сломался онлайн-банкинг

Соответствующие сведения были получены из службы поддержки клиентов банка. Так, в финучреждении пояснили, что это связано с проведением технических работ в системе банка.

"Мы приносим всем нашим клиентам извинения за возможные кратковременные неудобства при работе с банком. Регламентные работы наших технических комплексов - это необходимые меры, наши специалисты восстановят работу сервисов в течение часа ", - сказано в сообщении.

При этом в службе поддержки подчеркнули, что проблема серьезная и коснулась она не только клиентов киевских отделений.

В связи с этим руководство банка обещало устранить в ближайшие время проблему и уже во второй половине дня смс с кодами подтверждений будут разосланы абонентам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о гарантировании 100% вкладо ПриватБанка.