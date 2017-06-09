В 2016 году в Украину перевели семь миллиардов долларов

Эта сумма составляет примерно 6,5% ВВП нашего государства. Про это сегодня передали представители ассоциации по трудоустройству за рубежом. Гастарбайтеры сумели в течение прошлого года передать в Украину примерно семь миллиардов долл. Эта сумма, разумеется, меньше албанского показателя, однако больше показателя Молдовы.

Уровень вклада разнорабочих в украинский ВВП сейчас – 24-ый в мире. В целом же начиная с 2011-го года и по 2016-ый в нашу страну перевели примерно 40 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас соискателям в Украине предлагают массу возможностей трудоустройства в других странах.