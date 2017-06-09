Украина уже экспортировала кукурузы на 1,9 миллиарда долларов

Так. в период с января и по май нынешнего года кукуруза была экспортирована в другие государства примерно в объеме около 12-ти миллионов тонн. Сумма экспорта составила около двух миллиардов долларов. Такое сообщение поступило от Минагрополитики. Только за май месяц страна отправила на экспорт данный овощей в объеме примерно 2,5 миллиона тонн – то есть больше на 36 процентов, чем было экспортировано еще в апреле этого же года. А основной импортер украинской кукурузы в этом году – Египет.

Как сообщал УРА-Информ, к маю в Украине кукурузой засеяли четыре миллиона гектаров земель.