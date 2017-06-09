Молдавия заявила, что не намерена выплачивать "Газпрому" долги Приднестровья

Сумма долга составляет более шести миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, в этом вопросе необходим поставить точку. Граждане Республики Молдова не будут оплачивать долги Приднестровья за газ.

Когда мы придем к политическому урегулированию Приднестровского конфликта, нужно будет найти консенсус, - отметил Додон, добавив, что таким решением в будущем может стать аннулирование долгов ио этот вопрос уже обсуждался с руководством российского Газпрома.

Вместе с тем президент выразил надежду, что со следующего года Россия снизит для Молдавия цену на природный газ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" отказался от переговоров в Москве. По мнению компании Российская Федерация не является страной, где можно было бы проводить переговоры с "Газпром".