09:59 09.06.2017 | Экономика | Новости
100167495:Polishuk

Молдавия заявила, что не намерена выплачивать "Газпрому" долги Приднестровья

Оплачивать долги непризнанного Приднестровья за природный газ правительство Молдавии не намерено.

Молдавия заявила, что не намерена выплачивать

Сумма долга составляет более шести миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, в этом вопросе необходим поставить точку. Граждане Республики Молдова не будут оплачивать долги Приднестровья за газ.

Когда мы придем к политическому урегулированию Приднестровского конфликта, нужно будет найти консенсус, - отметил Додон, добавив, что таким решением в будущем может стать аннулирование долгов ио этот вопрос уже обсуждался с руководством российского Газпрома.

Вместе с тем президент выразил надежду, что со следующего года Россия снизит для Молдавия цену на природный газ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" отказался от переговоров в Москве. По мнению компании Российская Федерация не является страной, где можно было бы проводить переговоры с "Газпром".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив