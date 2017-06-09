Два миллиарда гривен нужно для внедрения с РФ визового режима, - Луценко

Нардеп отметила сегодня, что внедрение визового режима с РФ сделает еще более непростой ситуацию с Крымским полуостровом, а кроме прочего – на это внедрение понадобится примерно два миллиарда гривен. Депутат сообщила про это в эфире одного из каналов сегодня.

А указанное количество средств понадобится для того, чтобы создавать разные учреждения и консульства – отметила Луценко, напомнив о том, что страна располагает также 400 километрами неконтролируемых территорий, граничащих с РФ.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас в МИД уже приступили к подготовке внедрения с РФ визового режима.