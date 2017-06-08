Земельная реформа будет обсуждаться до принятия правильного решения, - Гройсман

Правительство ни шагу не сделаем в вопросе, который может привести к любым негативным последствиям для Украины и украинцев. Такое мнение высказал в четверг, 8 июня, выступая на предприятии "Укрлегпром" в Черниговской области премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, правительство сегодня обсуждает и ведет друг с другом дискуссии. Пока не будет найдено правильное решение, которое позволит, первое - возродить в деревне фермерское движение и сделать малый и средний бизнес на земле реальностью, реформа приниматься не будет, - заверил Гройсман, добавив, что реформа будет осуществлена ​​совместно с аграриями в интересах украинских граждан и фермерского хозяйства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, после бурных дискуссий поддержала в первом чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств". После ряда неудачных голосований документ поддержали 227 народных депутатов.