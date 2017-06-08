16:39 08.06.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Чехия обсудили вопрос поставок запчастей

Чехия, а также наша страна сообщили о своей готовности к развитию взаимодействия.

Украина и Чехия обсудили вопрос поставок запчастей

Речь – про сотрудничество в области производства запчастей, а также вагонов для трамваев. Заседание совместной комиссии Украины и Чехии прошло восьмого июня. Стороны говорили про сотрудничество в области поставок запчастей для авто, про ремонт двигателей для вертолетов. Про это рассказала сегодня И. Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер по делам евроатлантической интеграции. Также стороны обсуждали возможность строительства совместных предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Турция и Украина договорились про сотрудничество в области аграрного бизнеса.


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