Украина и Чехия обсудили вопрос поставок запчастей

Речь – про сотрудничество в области производства запчастей, а также вагонов для трамваев. Заседание совместной комиссии Украины и Чехии прошло восьмого июня. Стороны говорили про сотрудничество в области поставок запчастей для авто, про ремонт двигателей для вертолетов. Про это рассказала сегодня И. Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер по делам евроатлантической интеграции. Также стороны обсуждали возможность строительства совместных предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Турция и Украина договорились про сотрудничество в области аграрного бизнеса.