Порошенко в четверг посетит Трипольскую ТЭС

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства начало мероприятия назначено на 11 часов утра. Вместе с тем министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что сегодня Петр Порошенко, скорее всего, подпишет закон о рынке электроэнергии.

При этом глава ведомства не исключил, что закон, скорее всего, будет подписан президентом именно на Трипольской ТЭС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке электроэнергии. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.