Порошенко прокомментировал поставки в Украину российского газа

Про это сообщил глава украинского правительства П. Порошенко. Он добавил, что Россия, прекратив снабжение газом нашей страны и стран Европы, убила имидж нашей страны для мира. Порошенко сообщил про это в ходе своего сегодняшнего визита на Трипольскую ТЭС.

Президент отметил также, что Украину пытались подчинить себе, поставляя стране газ. Переговоры провалились, газ оказался перекрыт для Украины, для Европы – для разрушения имиджа хорошего транзитера – подчеркнул глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре Украина получит от США больше ядерного топлива.