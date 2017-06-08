16:13 08.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прокомментировал поставки в Украину российского газа

Поставки в нашу страну российского газа являлись некоторой часть ведения РФ гибридной войны.

Порошенко прокомментировал поставки в Украину российского газа

Про это сообщил глава украинского правительства П. Порошенко. Он добавил, что Россия, прекратив снабжение газом нашей страны и стран Европы, убила имидж нашей страны для мира. Порошенко сообщил про это в ходе своего сегодняшнего визита на Трипольскую ТЭС.

Президент отметил также, что Украину пытались подчинить себе, поставляя стране газ. Переговоры провалились, газ оказался перекрыт для Украины, для Европы – для разрушения имиджа хорошего транзитера – подчеркнул глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре Украина получит от США больше ядерного топлива.


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