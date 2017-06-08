Нефть Brent продолжает опускаться в цене

Соответствующие данные были получены из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 48,40 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,41% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,98 доллара за баррель, прибавив 0,57%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представлены графики цен на нефть марки Brent сегодня, 12 мая 2017 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель.