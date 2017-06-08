НБУ передал в госбюджет третий транш прибыли за прошлый год

Это уже третий транш за 2016 год и его объем составил пять миллиардов гривен. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, опубликованном на официальной страничке в социальной сети, до концу года Нацбанк должен еще перечислить 24,4 миллиарда гривен.

Напомним, госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году, минимум, 45 миллиардов гривен. Сумма разбита на ежемесячные транши, с тем, чтобы сгладить влияние изменения объемов средств правительства на показатели ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей НБУ.

Как сообщал УРА-Информ, первый транш средств, в объеме десяти миллиардов гривен, НБУ перечислил 21 апреля, а второй, в объеме пять миллиардов гривен, был отправлен 10 мая.