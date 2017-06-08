Наличный доллар в четверг потерял пять копеек

Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,24 гривен, а евро можно купить 29,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25-26,10, продажи 26,13-26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9826, продажи - 26,2419 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,22, продажи - 29,32-29,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0209, продажи - 29,5359 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,520-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,261, продажи - 4,663 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 7 июня, наличный доллар понизился на четыре копейки. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,29 гривен, а евро можно было купить по 29,65 гривен.