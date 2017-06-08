"Нафтогаз" отказался от переговоров в Москве

Представители украинской компании готовы к встрече с представителями "Газпрома" в любом городе Евросоюза, но Москве не является такой страной. Такой позиции ведомство неизменно придерживается с 2014 года.

Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины", опубликованном в четверг, 8 июня на странице ведомства в Facebook.

При этом в "Нафтогазе" отметил, что расценивает предложение "Газпрома" встретиться для обсуждения вопроса транзита после 2019 года именно в Москве как отсутствие у российской монополии планов проводить такие переговоры.

Напомним, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев на днях предложил "Нафтогазу" провести переговоры в Москве для обсуждения вопроса транзита газа в Европу через Украину после 2019 года.

Как сообщал УРА-Информ, стокгольмский арбитражный суд в среду, 31 мая, полностью удовлетворил требования Национальной акционерной компании " Нафтогаз Украины" по принципу "бери или плати" в споре с российским "Газпромом".