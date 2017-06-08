Инфляция в мае ускорилась до 1,3%

В апреля эта цифра составляла 0,9%. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

По данным ведомства в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая также ускорился до 13,5% с 12,2% по итогам апреля. С начала текущего года инфляция составила 6,2%, - уточнили в Госстат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк в конце января скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% и в настоящее время сохраняет его на этом уровне.

Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года, - заявил НБУ.