Бюджеты некоторых городов очень сильно возросли, - Порошенко

Эти сведения сегодня в рамках своего визита на Трипольскую ТЭС распространил глава страны Петр Порошенко. Согласно его словам – когда он приходил на выборы, то только начиналась децентрализация – то есть то, что сейчас уже ощущает каждый поселок и город. Бюджеты, направленные на развитие населенных пунктов, уже выросли примерно в восемь раз – подчеркнул глава страны.

И сейчас каждая община обладает шансом создать детсад, школу, организовать себе освещение на улицах.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман сказал, что бюджет-2017 человекоцентричен.