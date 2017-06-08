15:38 08.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бюджеты некоторых городов очень сильно возросли, - Порошенко

Бюджеты, предназначенные для развития нашей столицы, а также города Днепра, города Одессы и еще пары – возросли примерно в восемь раз. 

Бюджеты некоторых городов очень сильно возросли, - Порошенко

Эти сведения сегодня в рамках своего визита на Трипольскую ТЭС распространил глава страны Петр Порошенко. Согласно его словам – когда он приходил на выборы, то только начиналась децентрализация – то есть то, что сейчас уже ощущает каждый поселок и город. Бюджеты, направленные на развитие населенных пунктов, уже выросли примерно в восемь раз – подчеркнул глава страны.

И сейчас каждая община обладает шансом создать детсад, школу, организовать себе освещение на улицах.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман сказал, что бюджет-2017 человекоцентричен.


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