13:58 07.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Земля в Украине должна продаваться только через аукционы, - Гройсман

Кабинет Министров Украины в среду, 6 июня, принял постановление "О некоторых вопросах совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими".

Земля в Украине должна продаваться только через аукционы, - Гройсман

Соответствующее решение правительство принято на сегодняшнем заседании правительства. Представляя его премьер-министр Владимир Гройсмна, в частности, отметил, что, по его мнению, абсолютно все земли должны арендоваться только на конкурсной основе.

По-другому это будет злоупотреблением, - уверен премьер. При этом глава правительства отметил, что земли сельскохозяйственного назначения в Украине должны продаваться только через прозрачные аукционы.

Согласно принятому документу планируется также разработать и внести в двухмесячный срок на утверждение в новой редакции Типовой договор аренды земли, - отметил Гройсмна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабинете министров Украины в ближайшие недели ожидается отчет правления и наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".


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