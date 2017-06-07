Земля в Украине должна продаваться только через аукционы, - Гройсман

Соответствующее решение правительство принято на сегодняшнем заседании правительства. Представляя его премьер-министр Владимир Гройсмна, в частности, отметил, что, по его мнению, абсолютно все земли должны арендоваться только на конкурсной основе.

По-другому это будет злоупотреблением, - уверен премьер. При этом глава правительства отметил, что земли сельскохозяйственного назначения в Украине должны продаваться только через прозрачные аукционы.

Согласно принятому документу планируется также разработать и внести в двухмесячный срок на утверждение в новой редакции Типовой договор аренды земли, - отметил Гройсмна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабинете министров Украины в ближайшие недели ожидается отчет правления и наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".