09:05 07.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100167338:labazovych

Нефть Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

В среду, 7 июля 2017 года, нефть североморской марки Brent поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель.
 

Нефть Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Такие сведения были получены из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,09 доллара за баррель.

Как отметили в ведомстве, это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь июльские фьючерсы на нефть марки WTI снизились до 48,13 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", представлены графики цен на  нефть марки Brent ранее находились выше отметки в 50 долларов за баррель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив