Нефть Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Такие сведения были получены из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:15 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,09 доллара за баррель.

Как отметили в ведомстве, это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь июльские фьючерсы на нефть марки WTI снизились до 48,13 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", представлены графики цен на нефть марки Brent ранее находились выше отметки в 50 долларов за баррель.