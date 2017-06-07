На руках у людей находятся наличными около 300 миллиардов гривен - НБУ

Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику. Об этом в среду, 7 июня, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам для реализации программы внедрения безналичных расчетов парламент должен принять ряд законопроектов. Среди таких законов, которые уже зарегистрированы в парламенте, это законопроект №5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств", №4117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализации наличных расчетов", №4658 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выдачи/приема наличных средств и упрощения администрирования при использовании регистраторов расчетных операций".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера НБУ сообщил, что с начала текущего года международные резервы Украины выросли на 14%. По состоянию на 1 июня 2017 года резервы страны составляют 17 617,7 миллионов долларов.