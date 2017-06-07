Доллар в обменниках упал до 26,29 гривен

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,29 гривен, а евро можно купить по 29,65 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,11, продажи 26,15-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0419, продажи - 26,2897 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,32, продажи - 29,40-30,10 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 29,1014, продажи - 29,6538 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,500, продажи - 4,530-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,305, продажи - 4,681 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 6 июня, наличный доллар понизился на копейку. Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,33 гривен, а евро можно было купить по 29,68 гривен.