17:38 07.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Для поддержки сельхозпроизводителей выделят миллиард, - Гройсман

Для оказания поддержки сельскохозяйственным производителям будет выделен миллиард гривен.

Для поддержки сельхозпроизводителей выделят миллиард, - Гройсман

Такое заявление ранее сделал В. Гройсман. По его словам, для тех, кто производит сельхозтехнику, планируют выделить миллиард гривен поддержки уже в следующем году. Про это Гройсман рассказал на открытии выставки в сфере АПК.

В 2017-ом же году было предусмотрено 550 миллионов гривен – для оказания поддержки с/х производству. В нашей стране должны производить технику, создавать рабочие места – подчеркнул Гройсман. Правительство сделает многое для внедрения в с/х направление передовых технологий – добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, премьер также подчеркивал, что в стране землю следует продавать исключительно при помощи аукционов.


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