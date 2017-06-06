10:29 06.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинская АЭС выработали за сутки 225,88 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские атомщики за сутки 5 июня выработали 231,48 млн кВт-ч электроэнергии. Сейчас на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

Украинская АЭС выработали за сутки 225,88 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 111-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 66-е сутки среднего планового ремонта.

В свою очередь диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС ‒ 3 600 МВт, РАЭС ‒ 2 760 МВт, ЮУАЭС ‒ 1 290 МВт, ХАЭС ‒ 1 700 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швейцарии, где в воскресенье, 27 ноября, прошел референдум по установлению максимального срока работы атомных электростанций на уровне 45 лет, избиратели не поддержали этот вопрос.


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