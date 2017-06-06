15:03 06.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада выделила 272 млн гривен на местные выборы

Верховная Рада выделила 272,3 млн гривен на проведение местных выборов, запланированных на 11 июня.

Рада выделила 272 млн гривен на местные выборы

За законопроект №6431 проголосовал 271 народный депутат. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, как сообщил председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, "в ближайшее воскресенье состоится ряд очередных местных выборов, и на эти выборы средств, к сожалению, нет. И территориальным избирательным комиссиям приходится работать в долг".

Ранее Центральная избирательная комиссия обращалась к Верховной Раде и Кабмину с просьбой увеличить расходы на проведение местных выборов на 358,9 млн гривен.

Как ранее сообщал УРА-Информ, центральная избирательная комиссия попросила профильный комитет парламента предоставить им разъяснения положений закона "О местных выборах".


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