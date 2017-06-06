Рада выделила 272 млн гривен на местные выборы

Верховная Рада выделила 272,3 млн гривен на проведение местных выборов, запланированных на 11 июня.
За законопроект №6431 проголосовал 271 народный депутат. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, как сообщил председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, "в ближайшее воскресенье состоится ряд очередных местных выборов, и на эти выборы средств, к сожалению, нет. И территориальным избирательным комиссиям приходится работать в долг".
Ранее Центральная избирательная комиссия обращалась к Верховной Раде и Кабмину с просьбой увеличить расходы на проведение местных выборов на 358,9 млн гривен.
Как ранее сообщал УРА-Информ, центральная избирательная комиссия попросила профильный комитет парламента предоставить им разъяснения положений закона "О местных выборах".