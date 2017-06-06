Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

100 долл - 2628,0938 грн;

100 евро - 2947,9328 грн;

10 российских рублей - 4,6361 грн.

При этом регулятор установил на 6 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1065.441841;

Серебро - 14.524709;

Платина - 786.650015;

Палладий - 695.395242

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2627,0953 грн;

100 евро - 2947,3382 грн;

10 российских рублей - 4,6467 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.