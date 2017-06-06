Наличный доллар во вторник понизился до 26,33 гривен

Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,33 гривен, а евро можно купить по 29,68 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90-26,13, продажи 26,20-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0826, продажи - 26,3303 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,70-29,48, продажи - 29,45-30,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,1073, продажи - 29,6769 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,050-4,500, продажи - 4,520-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,286, продажи - 4,694 за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 2 июня, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,34 гривен, а евро можно было купить по 29,60 гривен.