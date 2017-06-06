13:23 06.06.2017 | Экономика | Новости
100167291:labazovych

Молдова будет покупать электроэнергию из Приднестровья на 10% дешевле украинской

Государство Молдовы намерено покупать 70% необходимой электроэнергии у Молдавской ГРЭС по цене, которая на 10% ниже чем украинской. Соответствующий контракт между госкомпанией Energocom и МГРЭС вступил в силу накануне со вчерашнего дня.

Молдова будет покупать электроэнергию из Приднестровья на 10% дешевле украинской

Об этом сообщает молдавский портал NewsMaker.

Как отмечается, Молдова получит более дешевую электроэнергию, а также намерение максимально обезопасить ее поставки. 

Таким образом, остальные 30% электроэнергии молдавское правительство продолжит покупать в Украине. 

Молдавская ГРЭС представила новое ценовое предложение об энергопоставках после того, как в конце марта Energocom заключила с украинской компанией DTEK Traiding контракт на поставку электроэнергии в Молдову.

В связи с этим МГРЭС предложила закупочную цену на 10% ниже, чем Energocom платит DTEK Traiding. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", граждане Украины в прошлом месяце заплатили за электроэнергию 2,2 млрд грн, а за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд гр.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив