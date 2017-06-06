Молдова будет покупать электроэнергию из Приднестровья на 10% дешевле украинской

Об этом сообщает молдавский портал NewsMaker.

Как отмечается, Молдова получит более дешевую электроэнергию, а также намерение максимально обезопасить ее поставки.

Таким образом, остальные 30% электроэнергии молдавское правительство продолжит покупать в Украине.

Молдавская ГРЭС представила новое ценовое предложение об энергопоставках после того, как в конце марта Energocom заключила с украинской компанией DTEK Traiding контракт на поставку электроэнергии в Молдову.

В связи с этим МГРЭС предложила закупочную цену на 10% ниже, чем Energocom платит DTEK Traiding.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", граждане Украины в прошлом месяце заплатили за электроэнергию 2,2 млрд грн, а за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд гр.