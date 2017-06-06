Международные резервы Украины с начала года выросли на 14%, - НБУ

По состоянию на 1 июня 2017 года резервы страны составляют 17 617,7 миллионов долларов. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По предварительным данным регулятора за пять месяцев текущего года они выросли, при этом только за май - на 3%.

Вместе с тем в НБУ пояснили, что увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для украинского экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла НБУ проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты. Благодаря этому чистая покупка валюты НБУ в мае составила 521,2 миллионов долларов.

В пресс-службе также сообщили, что такому увеличению способствовало поступление в прошлом месяце средств в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 38,1 миллионов долларов, а также от Еврокомиссии в сумме восьми миллионов евро.

По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и реализации Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года (EU-FINSTAR) НБУ продолжает имплементировать нормы директив ЕС.