ЕС согласовал расширение беспошлинных квот для Украины

Они будут представлены в виде расширения беспошлинных квот. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, соответствующее предложение уже направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной.

Он дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации ЕС-Украина, подписанным в 2014 году, - говорится в сообщении. Там также указано, что такие положения были временно применены с 1 января 2016 года.

При этом, как пояснили в пресс-службе, предлагаемые меры состоят из дополнительных квот на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельхозпродуктов (квоты тарифных ставок - 0%) и частичное или полное снятие импортных пошлин на некоторые промышленные товары.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны Европейского Союза намерены вновь поднять вопрос продления санкций против России. Этот вопрос будет поднят во время дебатов 22 июня. Затем санкции будут официально продолжены через несколько дней после принятия решения.