Беларусь ограничила ввоз украинской свинины

Речь идет про ввоз указанного мяса с Полтавской области, а также Одесской. Все дело в очередной вспышке АЧС. Следует предотвратить ввоз в страну живых животных, а также мяса, спермы, продуктов переработки мяса, корма для животных, оборудования для их перевозок и многого другого. В указанных украинских регионов очередная вспышка АЧС была замечена в конце мая 2017-го года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в марте нынешнего года – вспышка АЧС была замечена в Херсонской области – в одном из хозяйств поселка Осокоровка.