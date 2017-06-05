МВФ и Всемирный банк поддержали правительственный проект пенсионной реформы

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Как отмечается, реформа предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

"Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Владимир Гройсман, непосредственно участвовавший в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом", - сказано в сообщении.

Таким образом, украинское правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября 2017 года провести повышение пенсий для 5,6 миллиона украинцев. Кроме того, народные депутаты намерены отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

В связи с этим будут рассматриватся другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", проект реформировани пенсионной системы предполагает осовременивание пенсий начиная с октября 2017-го года, а также предусмотрен перевод процесса в режим автоматически - в дальнейшем.