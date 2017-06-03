04:49 03.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Отмене подлежит тендер по ремонту волынских автодорог

Волынская дорожная служба уже предоставила подряд на проведение ремонта трассы предприятию, имеющему просроченную гарантию банка.

Отмене подлежит тендер по ремонту волынских автодорог

Эта компания - “Луцкавтодор-сервис”. Известно, что банковская гарантия – это основное обеспечение – что после того, как торги будут завершены, победитель обязательно выполнит все взятые обязательства. А срок такой гарантии – 120-ть дней от даты открытия торгов.

Предложения раскрыли четвертого мая. То есть – гарантия участников должна быть завершена в сентябре. А у компании “Луцкавтодор-сервис” – завершится 22 августа.

Как сообщал УРА-Информ, глава " Укравтодора" оставил свой пост – по своему собственному желанию.


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