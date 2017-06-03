Отмене подлежит тендер по ремонту волынских автодорог

Эта компания - “Луцкавтодор-сервис”. Известно, что банковская гарантия – это основное обеспечение – что после того, как торги будут завершены, победитель обязательно выполнит все взятые обязательства. А срок такой гарантии – 120-ть дней от даты открытия торгов.

Предложения раскрыли четвертого мая. То есть – гарантия участников должна быть завершена в сентябре. А у компании “Луцкавтодор-сервис” – завершится 22 августа.

Как сообщал УРА-Информ, глава " Укравтодора" оставил свой пост – по своему собственному желанию.