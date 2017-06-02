23:34 02.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине переназначают субсидии на следующий период – Минсоцполитики

Украинцев попросили не беспокоиться касательно переназначения субсидий.

В Украине переназначают субсидии на следующий период – Минсоцполитики

Так, если люди получат в своей платежке за май месяц сумму, в которой отсутствует субсидия, то граждан попросили не беспокоиться. В Минсоцполитики пояснили, что сейчас ведется процесс переназначения субсидий.

Если субсидия в платежке отражена не была – значит, вероятно, в управлении соцзащиты по причине немалого числа получателей субсидий просто не успели обработать данные – то есть доходы за очередной период, состав жителей и прочее – отметили в Минсоцполитики.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Розенко анонсировал монетизацию субсидий – уже в ближайшем будущем.


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