В Украине переназначают субсидии на следующий период – Минсоцполитики

Так, если люди получат в своей платежке за май месяц сумму, в которой отсутствует субсидия, то граждан попросили не беспокоиться. В Минсоцполитики пояснили, что сейчас ведется процесс переназначения субсидий.

Если субсидия в платежке отражена не была – значит, вероятно, в управлении соцзащиты по причине немалого числа получателей субсидий просто не успели обработать данные – то есть доходы за очередной период, состав жителей и прочее – отметили в Минсоцполитики.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Розенко анонсировал монетизацию субсидий – уже в ближайшем будущем.