19:58 02.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В апреле госдолг вырос на два миллиарда долларов – Минфин

Государственный долг нашей страны состоянием на конец апреля возрос на 2,7 процента.

В апреле госдолг вырос на два миллиарда долларов – Минфин

То есть госдолг страны вырос состоянием на апрель на 1,96 миллиарда долларов или примерно на 21 миллиард гривен. Это – в сравнении с показателем марта нынешнего года. Такие данные распространил Минфин.

Согласно этой информации - в частности, госдолг в апреле вырос на 0,88 миллиарда долларов с марта - до 63 миллиардов долларов. Внутренний же госдолг вырос с 26 миллиардов долларов – состоянием на март – до 26,06 миллиарда в апреле. Гарантированный же страной долг вырос до 11,3 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в марте украинский госдолг возрос до 72,35 миллиарда долларов.


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