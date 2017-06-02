В апреле госдолг вырос на два миллиарда долларов – Минфин

Государственный долг нашей страны состоянием на конец апреля возрос на 2,7 процента.
То есть госдолг страны вырос состоянием на апрель на 1,96 миллиарда долларов или примерно на 21 миллиард гривен. Это – в сравнении с показателем марта нынешнего года. Такие данные распространил Минфин.
Согласно этой информации - в частности, госдолг в апреле вырос на 0,88 миллиарда долларов с марта - до 63 миллиардов долларов. Внутренний же госдолг вырос с 26 миллиардов долларов – состоянием на март – до 26,06 миллиарда в апреле. Гарантированный же страной долг вырос до 11,3 миллиарда долларов.
Как сообщал УРА-Информ, в марте украинский госдолг возрос до 72,35 миллиарда долларов.