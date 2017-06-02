В апреле госдолг вырос на два миллиарда долларов – Минфин

То есть госдолг страны вырос состоянием на апрель на 1,96 миллиарда долларов или примерно на 21 миллиард гривен. Это – в сравнении с показателем марта нынешнего года. Такие данные распространил Минфин.

Согласно этой информации - в частности, госдолг в апреле вырос на 0,88 миллиарда долларов с марта - до 63 миллиардов долларов. Внутренний же госдолг вырос с 26 миллиардов долларов – состоянием на март – до 26,06 миллиарда в апреле. Гарантированный же страной долг вырос до 11,3 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в марте украинский госдолг возрос до 72,35 миллиарда долларов.