Порошенко подписал закон о принудительном выкупе и продаже акций

Закон вступает в силу на следующий день после его обнародования в официальной прессе. Как сказано на официальном сайте Верховной Рады Украины, закон №2302а-д от 28 апреля 2016 года возвращен в парламент с подписью президента.

Напомним, закон предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

По мнению авторов документа, это упростит процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене, не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2302а-д от 28 апреля 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

Соответствующий закон поддержали 260 народных депутатов на заседании парламента в четверг.