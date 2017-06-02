Нацбанк на пятницу укрепил курс гривны

100 долл - 2627,0953 грн;

100 евро - 2947,3382 грн;

10 российских рублей - 4,6467 грн.

При этом регулятор установил на 2 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото – 332510,01 грн;

Серебро – 4554,32 грн;

Платина – 247580,25 грн;

Палладий – 209693,37 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 1 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2631,0335 грн;

100 евро - 2952,2827 грн;

10 российских рублей - 4,6413 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%.

Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы.

Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.