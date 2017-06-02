Гройсман надеется, что Нацсовет реформ рассмотрит пенсионную реформу на следующей неделе

Кабинет министров очень надеется на то, что уже на следующей неделе состоится заседание Совета реформ, на котором правительство сможет представить пенсионную реформу. Об этом в четверг вечером, 1 июня, во время встречи в Киеве с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в пятницу Нацсовет реформ на своем заседании рассмотрит еще одну важную реформу - реформу системы здравоохранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на пресс-конференции комиссар Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что основные реформы в Украине должны быть внедрены до середины лета 2018 года. Это те реформы, которые предусмотрены в Национальной экономической стратегии до 2020 года, - подчеркнул он.