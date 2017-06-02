05:00 02.06.2017 | Экономика | Новости
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Европарламент одобрил повышение квот на ряд сельхозтоваров из Украины

Европарламент проголосовал за увеличение квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины. 

Европарламент одобрил повышение квот на ряд сельхозтоваров из Украины

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Европарламента.

Тем не менее Европарламент не поддержал предложение Еврокомиссии о повышении квот. В часности, на украинские пшеницу, помидоры, мочевину и сырье для удобрений. 

Таким образом, квоты по этим позициям остаются прежними, установленными согласно соглашению о ЗСТ. 

Соответственно такое предоставления Украине преференциального экспорта является борьба с коррупцией, однако государства-члены ЕС.

Эти поправки поддержали 475 голосами против 102 при 61 воздержавшемся.

"Европейский парламент хочет поддержать проводимые реформы, укрепить малые и средние предприятия и обеспечить необходимый стимул для увеличения торговых потоков. Надеюсь, что эти меры усилят наши отношения и помогут Украине", - сказал докладчик Ярослав Валенса.

Стоить отметить, что ЕП проведет переговоры с национальными правительствами. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам первого квартала 2017 года на внешние рынки Украина экспортировала 3,47 тыс. тонн масла. Таким образом, наша страна вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла.

 


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