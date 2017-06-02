Энергетика остается ключевым приоритетом международного сотрудничества Украины с ЕС, - Кистион

Об этом передает пресс-служба вице-премьера. По его словам, украинское государство последовательно внедряет мировые практики в отечественную энергетику.

Так, на первый план выходят возобновляемые источники энергии, эффективное потребление энергоресурсов, энергосберегающие технологии.

При этом ряд подписанных международных договоров подтверждают принципиальную позицию нашего государства.

Таким образом, Украина является достойным игроком на международной энергетической арене. Поскольку, энергетическая реформа - это приоритет нашего правительства.

"У нас есть фактические достижения, которые представляют Украину как достойного международного партнера в энергетической отрасли", - подчеркнул Кистион.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", разработанный Кабинетом министров Украины законопроект о пенсионной реформе уже готов.