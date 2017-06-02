Донетчина вскоре получит 1,3 миллиарда гривен

В рамках внедрения очередного транша согласно программе инвестиционного банка Европы вскоре средства направят для восстановления Донетчины.
Так, вскоре направят 1,3 миллиарда гривен для работ по восстановлению Донетчины. Про это передал сегодня глава гражданской администрации региона – П. Жебривский – в хое визита в область еврокомиссара Й. Хана.
По словам Жебривского – уже приступили к внедрению программы инвестиционного банка Европы по передаче очередного транша в 1,3 миллиарда гривен Донетчине. Дело в том, что именно эта область пострадала максимально от военных действий и ей следует помочь прежде всего.
Как сообщал УРА-Информ, ранее в МВФ назвали условия получения нашей страной очередного транша от Фонда.