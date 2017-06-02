Донетчина вскоре получит 1,3 миллиарда гривен

Так, вскоре направят 1,3 миллиарда гривен для работ по восстановлению Донетчины. Про это передал сегодня глава гражданской администрации региона – П. Жебривский – в хое визита в область еврокомиссара Й. Хана.

По словам Жебривского – уже приступили к внедрению программы инвестиционного банка Европы по передаче очередного транша в 1,3 миллиарда гривен Донетчине. Дело в том, что именно эта область пострадала максимально от военных действий и ей следует помочь прежде всего.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в МВФ назвали условия получения нашей страной очередного транша от Фонда.