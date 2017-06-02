Доллар в обменниках упал до 26,34 гривен

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,34 гривен, а евро можно купить по 29,60 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,19, продажи 26,22-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1042, продажи - 26,3414 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,05-29,30, продажи - 29,35-30,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0628, продажи - 29,5970 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,540-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,273, продажи - 4,693 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 1 июня, наличный доллар понизился на копейку. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,36 гривен, а евро можно было купить по 29,64 гривен.