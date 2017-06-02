Brent упала в цене до 50,34 долл. за баррель

Соответствующие данные свидетельствуют из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,33 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Однако цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,03 доллара за баррель. При этом североморскоя марка Brent потеряла 0,68%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison.