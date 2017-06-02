09:10 02.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent упала в цене до 50,34 долл. за баррель

Цены на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром упали в цене до 50,34 доллара за баррель.

Brent упала в цене до 50,34 долл. за баррель

Соответствующие данные свидетельствуют из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:08 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,33 долларов за баррель.

В свою очередь это на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Однако цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,03 доллара за баррель. При этом североморскоя марка Brent потеряла 0,68%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison.


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